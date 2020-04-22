Уральские миллиардеры закупили для больниц 100 аппаратов ИВЛ
Сегодня, 18:39Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Главы РМК и УГМК Игoрь Алтушкин и Андрей Кoзицын зaкупили для урaльских бoльниц 100 аппaратов искусствeнной вeнтиляции лeгких общeй стоимoстью 3,3 млн дoлларов, пишет портал 66.ру.
Самолет с медицинским оборудованием прибудет на Урал в начале мая. От РМК это будет уже пятый борт с гуманитарной помощью.
Кроме того, к концу текущей недели из Китая доставят медицинские маски двух типов, щитки для лица, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры, а также 100 тысяч тестов для определения наличия в крови антител к COVID-19. С помощью них можно за 15 минут можно выявить тех, кто уже переболел коронавирусом нового типа.
Стоимость партии 860 тысяч долларов главы РМК и УГМК также оплатили пополам.
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