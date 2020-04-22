Уральские миллиардеры закупили для больниц 100 аппаратов ИВЛ

Самолет с медицинским оборудованием прибудет на Урал в начале мая. От РМК это будет уже пятый борт с гуманитарной помощью.

Кроме того, к концу текущей недели из Китая доставят медицинские маски двух типов, щитки для лица, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры, а также 100 тысяч тестов для определения наличия в крови антител к COVID-19. С помощью них можно за 15 минут можно выявить тех, кто уже переболел коронавирусом нового типа.