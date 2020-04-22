В ООН предупредили о риске массового голодания населения из-за пандемии коронавируса

По его словам, голод может достигнуть «библейских масштабов», если не начать подготовку сейчас.

Он предложил ряд мер, чтобы избежать подобной ситуации. Он попросил каждого участника боевых действий предоставить доступ к гуманитарной помощи, а также вложить 350 миллионов долларов для создания логистики, которая позволит распространять ее по всему миру.

Кроме того, Бизли поднял вопрос о создании систем раннего предупреждения, чтобы не подпустить недостаток финансирования, перебои в торговли, а также потери доступа к голодающему населению.

Ранее эксперты ВПП заявляли, что около 130 миллионов человек в мире к концу 2020 года будет голодать из-за последствий пандемии коронавируса. По последним данным ВОЗ, количество зараженных по всему миру превысило 2,5 миллиона человек, более 177 тысяч — скончались.