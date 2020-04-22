В Свердловской области готовятся собирать биоматериал у излечившихся от коронавируса
Минздрав Свердловской области начал вести переговоры с жителями региона, которые выздоровели от коронавируса, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.
По словам источника, медики планируют собрать плазму крови у тех пациентов, которые уже выписаны из больниц, чтобы использовать ее для лечения тех, кто заражен. Ранее этот способ начали практиковать в Москве.
Источник объяснил, что Минздрав проводит подготовку к сбору плазмы крови. На данный момент выздоровевших только 55 человек. Кроме того, не каждый может сдать биоматериал в силу различных причин.
В Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве в начале апреля уже прошли первые процедуры по переливанию плазмы крови. Они завершены успешно. По словам медиков, организм человека, который перенес заболевание, вырабатывает антитела, позволяющие лечить коронавирус.
На данный момент в Свердловской области официально подтверждено 233 случая заболевания коронавирусом, из них 55 человек выздоровели и выписаны из больниц, двое — скончались.