В Свердловской области готовятся собирать биоматериал у излечившихся от коронавируса

По словам источника, медики планируют собрать плазму крови у тех пациентов, которые уже выписаны из больниц, чтобы использовать ее для лечения тех, кто заражен. Ранее этот способ начали практиковать в Москве.

Источник объяснил, что Минздрав проводит подготовку к сбору плазмы крови. На данный момент выздоровевших только 55 человек. Кроме того, не каждый может сдать биоматериал в силу различных причин.

В Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве в начале апреля уже прошли первые процедуры по переливанию плазмы крови. Они завершены успешно. По словам медиков, организм человека, который перенес заболевание, вырабатывает антитела, позволяющие лечить коронавирус.