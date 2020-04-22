В Свердловской области не будут использовать плазму крови для лечения коронавируса
В Свердловской области пациенты, вылечившиеся от коронавируса, не будут сдавать плазму крови, сообщает Znak со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
По словам представителей оперативного штаба, данный метод лечения не входит во «Временные порядки оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией» и не используется на территории Свердловской области.
Переливание плазмы крови людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, является одним из эффективных способов лечения коронавируса. Донорами могут быть люди, которые уже перенесли инфекцию и у них выработался иммунитет. Более того, они не должны иметь противопоказаний к сдаче крови и ее компонентов, а также хронических заболеваний. На данный момент этот способ применяется в Москве, где доноры сдают кровь за деньги. Используется метод и за границей.
В Свердловской области официально подтверждено 243 случая заболевания коронавирусом, из них 65 — выздоровели.