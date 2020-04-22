В Свердловской области не будут использовать плазму крови для лечения коронавируса

Переливание плазмы крови людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, является одним из эффективных способов лечения коронавируса. Донорами могут быть люди, которые уже перенесли инфекцию и у них выработался иммунитет. Более того, они не должны иметь противопоказаний к сдаче крови и ее компонентов, а также хронических заболеваний. На данный момент этот способ применяется в Москве, где доноры сдают кровь за деньги. Используется метод и за границей.