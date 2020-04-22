В Свердловской области ожидаются штормовой ветер и мокрый снег

Где в Нижнем Тагиле высокая вероятность заразиться коронавирусом?

«Ждем лета». Как вынужденные «каникулы» повлияли на отельный бизнес в Нижнем Тагиле

«Пить или не пить?» Мнения тагильчан о введённых ограничениях по продаже алкоголя