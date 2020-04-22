За последние сутки в Нижнем Тагиле не подтверждено ни одного случая коронавируса

В Свердловской области за последние сутки подтверждено десять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зараженные находятся в Белоярском районе и Екатеринбурге.

Всего в регионе насчитывается 243 заболевших. 65 человек выздоровели и выписаны из больниц, один скончался.