За последние сутки в Нижнем Тагиле не подтверждено ни одного случая коронавируса
Сегодня, 12:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле количество заражений коронавирусом за последние сутки не увеличилось. Так, в городе по-прежнему остается шесть зараженных инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием в регионе.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В Свердловской области за последние сутки подтверждено десять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зараженные находятся в Белоярском районе и Екатеринбурге.
Всего в регионе насчитывается 243 заболевших. 65 человек выздоровели и выписаны из больниц, один скончался.
В России зафиксировано более 5,2 тысяч заражений коронавирусом. Общее количество зараженных составляет почти 58 тысяч человек, из них выздоровело более 4,4 тысячи пациентов, число летальных случаев -более 500 человек.
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