Чаще всего вакцинируются от COVID-19 медики и педагоги в Нижнем Тагиле

Выделены профессии в Нижнем Тагиле, которые чаще всего вакцинируются от COVID-19, это медицинские работники и педагоги.

Всего медицинскими учреждениями Нижнего Тагила получено 29,6 тысячи доз вакцины. На 21 апреля 2021 года израсходовано 87,1% от общего количества, это 25,8 тысячи доз. Из них большее количество привившихся составляют сотрудники сферы образования — 21,4% и работники медицинских организаций — 61,5%, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Число вакцинированных пенсионеров составило на 20 апреля 11,8% от общего числа. Поставить прививку от COVID-19 тагильчане могут в поликлиниках № 3 и № 4, в больницах № 1, № 4, а также в детской городской больнице. Вакцинация проводится как в рабочие, так и выходные дни. Запись на прививку ведется на сайтах медицинских учреждений, в колл-центрах регистратуры поликлиник, либо по телефону 122. Также возможность заявки предусмотрена на портале государственных услуг. В Нижнем Тагиле существует один мобильный пункт вакцинации и 24 выездные прививочные бригады. С 19 апреля в ТЦ «DEPO» ежедневно действует пункт, где можно поставить вакцину от COVID-19. Он работает с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, в субботу и воскресенье с 10 до 20 часов. Планируется открытие прививочных пунктов в ТЦ «Гороскоп» и ТЦ «Мегамарт» на Вые. Напомним, 170 жителей Нижнего Тагила получили первый компонент вакцины от COVID-19 в торгово-развлекательном центре «DEPO». Прививочную кампанию организовала Демидовская городская больница, сообщает Минздрав Свердловской области. 170 тагильчан привились первым компонентом вакцины от COVID-19 в местном ТЦ

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