Что делать перед прививкой от коронавируса: советы по подготовке

Как работает вакцина от коронавируса?

Вакцина — это надежный способ, чтобы не заразиться инфекцией и не получить осложнений при заболевании. Она формирует иммунный ответ, как при встрече с настоящим возбудителем. Сейчас в России зарегистрировано три вакцины от COVID-19: «Гам-КОВИД-Вак», больше известный как «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». При этом, все вакцины двухфазные, то есть через определенное время пациент получает вторую дозу препарата.