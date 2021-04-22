Что делать перед прививкой от коронавируса: советы по подготовке

Вакцина — это надежный способ, чтобы не заразиться инфекцией и не получить осложнений при заболевании. Она формирует иммунный ответ, как при встрече с настоящим возбудителем. Сейчас в России зарегистрировано три вакцины от COVID-19: «Гам-КОВИД-Вак», больше известный как «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». При этом, все вакцины двухфазные, то есть через определенное время пациент получает вторую дозу препарата.
«Спутник V» — аденовирусная вакцина, в которой находятся гены COVID-19. Он не вызывает заболевание с тяжелым течением, а вирус не размножается внутри организма человека. В клетках начинает образовываться белок, который заставляет их вырабатывать антитела.
«ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, она копирует фрагменты коронавируса, при этом антитела также начинают вырабатываться в организме человека.
Третья вакцина, «КовиВак» относится к категории цельновирионных вакцин, то есть разработчики создали ее основе уже погибшего вируса. Оставшиеся в нем белки, вызывают иммунный ответ.
Две дозы вакцины ставятся для того, чтобы усилить работу препарата при формировании иммунитета.
При первой прививке организм человека знакомится с вакциной, начинают работу два вида иммунных клеток: В-типа и Т-типа.
В-клетки нужны, чтобы вырабатывались антитела, однако без второй дозы препарата через некоторое время их количество резко становится меньше. Т-лимфоциты находят патоген и уничтожают его. После первой прививки в организме пациентов их создается очень мало, поэтому человек не готов противостоять вирусу.
Когда человек получает вторую дозу препарата, в организме вырабатывается больше Т-клеток и формируется долгосрочная иммунная память. При этом В-клетки начинают вырабатывать более эффективные антитела.
Прежде всего пациент должен убедиться, что прививка от COVID-19 ему не противопоказана. На данный момент вакцинироваться нельзя:
Медики отмечают, что перед прививкой не нужно сдавать анализы и проходить обследования. Главное, чтобы в день вакцинации у пациента было нормальное самочувствие и не было ощущений дискомфорта. Врач проводит осмотр непосредственно перед прививкой: измеряет температуру и давление, проверяет горло и нос пациента, чтобы исключить заболевания в острой форме. Затем медик рассказывает о возможных побочных реакциях, а пациент заполняет добровольное согласие на проведение процедуры.
Однако тем, кто собирается привиться от коронавируса, рекомендовано отказаться от алкоголя за два-три дня до вакцинации, так как этиловый спирт влияет на эффективность препарата и повышает риск развития побочных эффектов. Кроме того, после прививки медики также не советуют пить алкоголь в течение трех дней, а еще лучше не принимать спиртное до формирования антитела.
В зависимости от вакцины, антитела формируются в течение разного времени. Если пациенту важен титр сформированных антител, то он может сдать анализ. В любом случае, со временем этот уровень падает, однако в организме остается клеточный иммунитет для защиты.
После прививки пациенту в медучреждении выдается памятка, в которой написано, чего не стоит делать после вакцинации, в частности не мочить место инъекции, не посещать баню или сауну, постараться не подвергать организм чрезмерным физическим нагрузкам. Также в памятке указано, что делать в случае возникновения побочных эффектов.