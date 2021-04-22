Дождь и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на выходных

Воскресенье, 25 апреля

В воскресный день не ожидается осадков. Переменная облачность, утром — с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов в середине дня, а ночью похолодает до +5 градусов. Возможен ветер до 14 метров в секунду. Ночью пройдет дождь.