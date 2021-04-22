Дождь и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на выходных

Сегодня, 09:20Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Ожидается пасмурный день с дождем в первой половине дня. Температура воздуха днем составит от +3 градусов утром до +7 градусов к вечеру. Ночью до +4 градусов. Ветер до восьми метров в секунду.
Днем столбики термометров покажут до +11 градусов тепла, а ночью +4 градуса. На протяжении дня ожидается облачная погода с осадками после 14.00. Ветер от четырех до девяти метров в секунду.
В воскресный день не ожидается осадков. Переменная облачность, утром — с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов в середине дня, а ночью похолодает до +5 градусов. Возможен ветер до 14 метров в секунду. Ночью пройдет дождь.