Еще 119 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

Сегодня, 13:46Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевска, Артинского, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижней Салды, Нижнесергинского района, поселка Мохнево, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
За все время пандемии в регионе зарегистрировано 85 270 случаев инфицирования. 256 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 146 — в отделениях реанимации, а 101 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
На территории России за сутки зафиксировано 8 996 случаев коронавируса в 85 регионах. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 736 121.
Общее число вылечившихся — 78 864 человека.
По стране за последние 24 часа из больниц выписано 8 934 пациента. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 907 и Санкт-Петербурге — 906 человек. На сегодняшний день в России по выздоровлению выписано 4 361 807 человек.
Число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 2 992 человек, из них 16 пациентов умерло за прошедшие сутки.
В России с 21 по 22 апреля зафиксировано 397 случаев смерти. За все время в РФ скончалось 107 103 человека.