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Еще 119 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

119 случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области с 21 по 22 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии коронавирус выявлен у более 85 тысяч свердловчан

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевска, Артинского, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижней Салды, Нижнесергинского района, поселка Мохнево, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

За все время пандемии в регионе зарегистрировано 85 270 случаев инфицирования. 256 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 146 — в отделениях реанимации, а 101 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На территории России за сутки зафиксировано 8 996 случаев коронавируса в 85 регионах. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 736 121.

Свыше 130 пациентов выписано по выздоровлению от коронавируса за сутки на Среднем Урале

Общее число вылечившихся — 78 864 человека.

По стране за последние 24 часа из больниц выписано 8 934 пациента. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 907 и Санкт-Петербурге — 906 человек. На сегодняшний день в России по выздоровлению выписано 4 361 807 человек.

Почти 3 тысячи свердловчан с COVID-19 скончались с начала пандемии

Число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 2 992 человек, из них 16 пациентов умерло за прошедшие сутки.

В России с 21 по 22 апреля зафиксировано 397 случаев смерти. За все время в РФ скончалось 107 103 человека.

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