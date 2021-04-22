«Госпиталь на правильном пути»: сын Тетюхина рассказал о планах на будущее

Я недавно прочитал интервью, в котором один ведущий хирург из больницы № 23 в Екатеринбурге говорит о том, что было ошибкой строить госпиталь. В пример он приводит то, что у нас проводятся только эксклюзивные операции, самые легкие, самые дорогие, но это неправда, рассказал сын.