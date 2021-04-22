«Госпиталь на правильном пути»: сын Тетюхина рассказал о планах на будущее

«Госпиталь на правильном пути»: сын Тетюхина рассказал о планах на будущее
Сегодня, 17:37Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Сын Владислава Тетюхина, создателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, Дмитрий Тетюхин рассказал о планах на будущее.

По его словам, в интервью представители власти Свердловской области часто говорят о том, что наследники не собираются продавать госпиталь, так как не хотят передавать акции правительству региона. На данный момент пакет акций, принадлежащий наследникам, составляет 25,6%.

Мы хотим сохранить контроль над медучреждением, а также постараться максимально сохранить и развить его по задумке, и в том духе, в котором планировал Владислав Валентинович, пояснил Дмитрий Владиславович.

Он выразил сомнение, что чиновники готовы оставить те же условия для пациентов в плане комфортабельности.

Бюджетные учреждения, к сожалению, с точки зрения комфортных условий проигрывают госпиталю. И это объективно, отметил Дмитрий.

Он рассказал, что сам занимается медициной и был во многих больницах, в которых редко пациентов бесплатно обеспечивают хорошим питанием и добротными палатами. По его словам, врачи довольствуются только тем, что делают сложные операции, но не относятся уважительно к пациентам и не предоставляют комфортные условия.

Я недавно прочитал интервью, в котором один ведущий хирург из больницы № 23 в Екатеринбурге говорит о том, что было ошибкой строить госпиталь. В пример он приводит то, что у нас проводятся только эксклюзивные операции, самые легкие, самые дорогие, но это неправда, рассказал сын.

По его словам, больница № 23 предоставляет дополнительные платные услуги к тарифу ОМС, например пациенты платят за одноместные или двухместные палаты, за телевизор, душ и так далее.

В госпитале все эти услуги предоставляются бесплатно, включая тариф ОМС, пояснил Дмитрий Вячеславович.

Он добавил, что когда отец строил госпиталь, то хотел сделать его с такими условиями, как в ведущих клиниках Европы и медучреждение двигается в правильном направлении.

Напомним, 22 апреля в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре в Нижнем Тагиле открылся Мемориальный кабинет его основателю Владиславу Тетюхину. Журналист TagilCity.ru побывала на мероприятии.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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