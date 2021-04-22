Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 апреля

Показатели диоксида азота, формальдегида, сероводорода, синильной кислоты и диоксида серы остались по нолям. Замеры проходили при температуре воздуха +12 градусов и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду.
Напомним, вчера, 21 апреля, показатели диоксида азота на Вагонке превысили разовую ПДК в 1,5 раза.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.