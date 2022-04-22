Свердловские медики вылечили пациентку от желтухи при помощи «рандеву»

Пациентку доставили в больницу экстренно. Сперва врачи под УЗИ-контролем проводили пунктирование тонкой иглой одного из желчных протоков внутри печени, установив дренаж, по которому отходит желчь. Потом, выполнив эту процедуру, установили стент в проток. Сделали это впервые, рассказал врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Расковалов.
Расковалов также сообщил, что методика «рандеву» вполне применима в ходе иных операций, к примеру, лапароскопических, но во время стентирования общего желчного протока в Свердловской области «рандеву» раньше не применяли.
После вмешательства, когда желтуха убавилась, женщину выписали из стационара, и теперь она может заняться лечением своей основной болезни.
Напомним, двухлетней девочке из Нижнего Тагила екатеринбургские онкологи впервые в России удалили редкое новообразование печени.