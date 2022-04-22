Свердловские медики вылечили пациентку от желтухи при помощи «рандеву»

Свердловские медики вылечили пациентку от желтухи при помощи «рандеву»
Свердловские медики вылечили пациентку от желтухи при помощи «рандеву»
Сегодня, 16:22Здоровье и экологияФото: 1МI
Медики Свердловской облбольницы №1 вылечили женщину от желтухи и воспаления желчных протоков, впервые использовав для этого метод «рандеву».

Пациентку доставили в больницу экстренно. Сперва врачи под УЗИ-контролем проводили пунктирование тонкой иглой одного из желчных протоков внутри печени, установив дренаж, по которому отходит желчь. Потом, выполнив эту процедуру, установили стент в проток. Сделали это впервые, рассказал врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Расковалов.

Расковалов также сообщил, что методика «рандеву» вполне применима в ходе иных операций, к примеру, лапароскопических, но во время стентирования общего желчного протока в Свердловской области «рандеву» раньше не применяли.

После вмешательства, когда желтуха убавилась, женщину выписали из стационара, и теперь она может заняться лечением своей основной болезни.

Напомним, двухлетней девочке из Нижнего Тагила екатеринбургские онкологи впервые в России удалили редкое новообразование печени.

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