В поселке Старатель Нижнего Тагила после капремонта открыли дневной стационар

Жителям поселка Старатель в Нижнем Тагиле стало доступно получение лечения на базе отремонтированного дневного стационара поликлиники. Теперь, чтобы сделать рентген или вылечить зубы, местным жителям не придется ехать в центр города.

Дневной стационар открылся на базе поликлиники на Старателе после капитального ремонта. Теперь жителям микрорайона не придется ездить в центр Нижнего Тагила для прохождения лечения, дополнительного обследования или для физиотерапевтических процедур. Консультации врачей-специалистов теперь тоже доступны на базе райлечебницы, сообщает пресс-служба администрации города. Помимо этого, в поликлинике появился свой стоматологический кабинет на два кресла и рентген-аппарат, который позволит сэкономить время как для пациентов, так и для врачей. Стационар рассчитан на 10 человек в сутки, что вполне, по словам медиков, покрывает потребность микрорайона. Открытие еще одного звена пункта оказания первой медицинской помощи, по мнению главврача Демидовской больницы Сергея Овсянникова, стало финальной точкой ремонта поликлиники в целом. Стационар долгое время в медучреждении не работал. По словам Сергея Овсянникова, с кадрами проблем в поликлинике нет. Фото: Сайт администрации Нижнего Тагила Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время открытия стационара заявил, что город будет всячески поддерживать данное направление, так как заинтересован в развитии системы здравоохранения муниципалитета. На базе наших образовательных учреждений мы организуем медицинские классы. Жизнь показала, что нами выбран правильный вектор, и целевая подготовка будущих медиков крайне востребована. Поэтому мы приняли решение в следующем учебном году открыть еще два медицинских класса в школах Гальяно-Горбуновского массива, сообщил глава города. Присутствовавший на открытии стационара заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов подчеркнул, что во всех медицинских учреждениях Нижнего Тагила идёт процесс модернизации. При этом запланированное финансирование данной программы в 20 млн рублей будет выполнено в полном объеме. Местные жители называют дневной стационар подарком. Для нас это настоящий подарок. Сейчас у нас есть красивая отремонтированная поликлиника, физкабинет и дневной стационар, поэтому нам не надо ехать в город. Все рядом и очень удобно!поделилась председатель совета ветеранов Старателя Маргарита Смирнова. Здание Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле отремонтируют за 78 млн рублей

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