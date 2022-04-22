Жители уральского села заявили о высыхании реки Чусовая

Жители уральского села заявили о высыхании реки Чусовая
Жители уральского села заявили о высыхании реки Чусовая
Сегодня, 21:46Здоровье и экологияФото: Е1
Свердловчане, живущие в селе Верхнемакарово недалеко от Екатеринбурга, рассказали о том, что река Чусовая почти совсем высохла.

Воды в реке стало намного меньше. По словам одной из жительниц Верхнемакарово, уровень воды становится ниже каждую весну, но в этот раз его стало особенно меньше, пишет Е1.

Фото:Е1

Напомним, берега Иван-озера (Верхне-Исинского водохранилища) под Нижним Тагилом будут восстанавливать после весеннего паводка. 4 июля 2021 года в результате сильных ливней была разрушена береговая линия. Пруд сильно обмелел, вода продолжает из него выливаться. Администрация Горноуральского городского округа утверждает, что предпринимает все необходимые меры, чтобы половодье прошло без аварий.

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