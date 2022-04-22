Жители уральского села заявили о высыхании реки Чусовая

Свердловчане, живущие в селе Верхнемакарово недалеко от Екатеринбурга, рассказали о том, что река Чусовая почти совсем высохла.

Воды в реке стало намного меньше. По словам одной из жительниц Верхнемакарово, уровень воды становится ниже каждую весну, но в этот раз его стало особенно меньше, пишет Е1. Фото: Е1 Напомним, берега Иван-озера (Верхне-Исинского водохранилища) под Нижним Тагилом будут восстанавливать после весеннего паводка. 4 июля 2021 года в результате сильных ливней была разрушена береговая линия. Пруд сильно обмелел, вода продолжает из него выливаться. Администрация Горноуральского городского округа утверждает, что предпринимает все необходимые меры, чтобы половодье прошло без аварий. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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