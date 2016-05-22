В Свердловской области ожидается аномальная жара
22 мая 2016, 13:20Здоровье и экологияПавел Щербина
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Аномально жаркая погода ожидается в Свердловской области с сегодняшнего дня до 26 мая, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Сюжеты: Нижний Тагил
Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил рекомендует запретить отжиг травы, ограничить или запретить гражданам въезд в лесную зону, проверить готовность пожарной техники, а также организовать мероприятия по недопущению распространения лесных пожаров.
Специалисты также напоминают об опасности тепловых ударов, помутнения воздуха и нагрева поверхностей тепловым потоком.
TagilCity.ru ранее сообщал тагильчанам о том, что их ждут тёплые выходные. Согласно прогнозу погоды, в рабочие дни тоже будет тепло и солнечно.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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