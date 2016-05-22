В Свердловской области ожидается аномальная жара

Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил рекомендует запретить отжиг травы, ограничить или запретить гражданам въезд в лесную зону, проверить готовность пожарной техники, а также организовать мероприятия по недопущению распространения лесных пожаров.

Специалисты также напоминают об опасности тепловых ударов, помутнения воздуха и нагрева поверхностей тепловым потоком.

TagilCity.ru ранее сообщал тагильчанам о том, что их ждут тёплые выходные. Согласно прогнозу погоды, в рабочие дни тоже будет тепло и солнечно.