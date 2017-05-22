Коллективное заявление в прокуратуру написали страдающие от низкочастотного шума жители микрорайона в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Прокурор был в отпуске, нам пришлось просто зарегистрировать наше обращение. Позднее мы узнаем, каким образом они будут организовывать проверку, какие специалисты будут приглашены. Под обращением подписались 7 человек рассказал редакции TagilCity.ru Виктор, житель «Новой Пырловки».

Напомним, Виктор уже не первый год ведёт противостояние с пивзаводом Нижнего Тагила. По его словам, в любое время дня и ночи на пивзаводе могут включить промышленные вентиляторы, низкочастотный шут от которых проникает в дома и не даёт спокойно жить.

Чтобы доказать, что шум идёт именно от вентиляторов пивзавода, специалисты должны провести непосредственно на предприятии измерение уровня шума с работающими и выключенными вентиляторами. Однако произвести замеры с остановленными вентиляторами пока не удалось, что аргументируется вопросами безопасности на производстве:

Остановить оборудование пивзавода невозможно, это может привести к серьёзной аварии сообщили редакции TagilCity.ru в апреле в прокуратуре Ленинского района.

Страдающие от шума жители считают, что это не так. По имеющейся у них информации, шумят вентиляторы аспирационных систем, которые отвечают за обеспыливание при разгрузке вагонов с зерном. Их можно запускать и останавливать, не включая другое оборудование. Поэтому жители настаивают на проведении проверки по всем правилам:

По инструкции пуска и остановки аспирационных систем, запуск вентиляторов осуществляется в первую очередь, а затем все другие механизмы и оборудования. В данной проверке не предполагается осуществлять полный рабочий цикл, а лишь его имитацию указали в заявлении жители районов.

Если жителям удастся добиться проведения технически правильной проверки, то её результаты могут поставить точку в этом затянувшемся противостоянии.