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Коллективное заявление в прокуратуру написали страдающие от низкочастотного шума жители микрорайона в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коллективное заявление в прокуратуру написали страдающие от низкочастотного шума жители микрорайона в Нижнем Тагиле (ФОТО)

22 мая 2017, 17:25Здоровье и экологияДенис Таратонов
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