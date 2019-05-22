В Нижнем Тагиле установят третью станцию контроля за загрязнением воздуха

Администрация города уже подобрала несколько вариантов для размещения станции. Эти места отвечают требованиям к местоположению наблюдательных постов, а также имеют возможность для подключения интернета и электричества.

В этом году полностью подготовят земельный участок для установки станции. В 2020 году за счёт областного бюджета планируется закупить и установить оборудование.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, установка третьей областной станции контроля загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле позволит более точно фиксировать результаты действий, которые направлены на снижение выбросов в городе.