В Нижнем Тагиле установят третью станцию контроля за загрязнением воздуха
В Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Экология» будет установлена третья станция по мониторингу выбросов в воздух, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.
Администрация города уже подобрала несколько вариантов для размещения станции. Эти места отвечают требованиям к местоположению наблюдательных постов, а также имеют возможность для подключения интернета и электричества.
В этом году полностью подготовят земельный участок для установки станции. В 2020 году за счёт областного бюджета планируется закупить и установить оборудование.
По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, установка третьей областной станции контроля загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле позволит более точно фиксировать результаты действий, которые направлены на снижение выбросов в городе.
Напомним, что на сегодняшний день такие станции установлены в 13 городах Свердловской области, там где работают крупные промышленные предприятия. Данные автоматических станций об состоянии атмосферного воздуха ежедневно публикуются на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.