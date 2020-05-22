Свердловские санврачи попросят губернатора не снимать ограничения после 25 мая

С такой просьбой начальник Роспотребнадзора региона Дмитрий Козловских планирует обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву. Причина необходимого продления особого режима – рост числа заболевших коронавирусом в регионе.

Обращение уже подготовлено, оно ждет отправки, заявил Козловских в интервью E1.

Срок действующего на Урале режима самоизоляции истекает 25 мая.