Свердловские санврачи попросят губернатора не снимать ограничения после 25 мая
Сегодня, 17:06Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Санитарные врачи не рекомендуют снимать ограничения в Свердловской области до конца мая, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
С такой просьбой начальник Роспотребнадзора региона Дмитрий Козловских планирует обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву. Причина необходимого продления особого режима – рост числа заболевших коронавирусом в регионе.
Обращение уже подготовлено, оно ждет отправки, заявил Козловских в интервью E1.
Срок действующего на Урале режима самоизоляции истекает 25 мая.
Ранее глава региона планировал ослабить ограничения – разрешить работать торговым центрам, уличным кафе, непродовольственным магазинам. Санврачи тогда выступили категорично против этого. В итоге в спор вмешался полпред Николай Цуканов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей