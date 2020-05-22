В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом составляет почти 100 человек
Сегодня, 14:09Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено еще шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает свердловский оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Таким образом, число зараженных в городе достигло 99 человек.
В Нижнем Тагиле на данный момент не выявлено ни одного летального случая, а число выздоровевших составляет 13 человек.
В Свердловской области, по последним данным, за сутки выявлено 135 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число зараженных составляет больше 3,4 тысячи человек.
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