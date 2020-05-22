В Нижнем Тагиле детский сад закрыли на карантин по коронавирусу
Сегодня, 19:24Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле детский сад № 198, расположенный на улице Зари, 101, закрыли на карантин по коронавирусу.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Родители сообщили, что у детей взяли анализы на выявление коронавируса и пояснили, что учреждение закрыто на карантин. Об этом написали подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил». Также они рассказали, что через 10 дней у детей возьмут анализ повторно.
Как рассказала TagilCity.ru начальник управления образования Татьяна Удинцева, у одного из медицинских работников, работающих в садике, был выявлен COVID-19.
Нам пришло предписание от Роспотребнадзора о том, чтобы закрыть садик. У детей взяты анализы, учреждение закрыто на карантин на две недели, там проведена санобработка,пояснила Татьяна Удинцева.
Ранее в Арамиле у ребенка, посещающего дежурную группу, выявили коронавирус.
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