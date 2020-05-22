В Нижнем Тагиле детский сад закрыли на карантин по коронавирусу

Родители сообщили, что у детей взяли анализы на выявление коронавируса и пояснили, что учреждение закрыто на карантин. Об этом написали подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил». Также они рассказали, что через 10 дней у детей возьмут анализ повторно.

Как рассказала TagilCity.ru начальник управления образования Татьяна Удинцева, у одного из медицинских работников, работающих в садике, был выявлен COVID-19.

Нам пришло предписание от Роспотребнадзора о том, чтобы закрыть садик. У детей взяты анализы, учреждение закрыто на карантин на две недели, там проведена санобработка,пояснила Татьяна Удинцева.