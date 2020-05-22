В России за сутки официально подтверждено почти 8,9 тысяч случаев COVID-19

В общей сложности количество зараженных достигло 326 448 человек в 85 регионах страны.

За сутки из больниц по выздоровлению выписано 7144 человека. Общее количество выздоровевших пациентов составляет 99 825 человек.

Также зафиксировано 150 новых летальных случаев. Всего от инфекции скончались 3249 человек.