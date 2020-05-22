В России за сутки официально подтверждено почти 8,9 тысяч случаев COVID-19
Сегодня, 13:21Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за минувшие сутки выявлено 8894 случая заболевания коронавирусом, из них у 3751 болезнь протекает без выраженных симптомов, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности количество зараженных достигло 326 448 человек в 85 регионах страны.
За сутки из больниц по выздоровлению выписано 7144 человека. Общее количество выздоровевших пациентов составляет 99 825 человек.
Также зафиксировано 150 новых летальных случаев. Всего от инфекции скончались 3249 человек.
Кроме того, под наблюдением медиков остается более 277 тысяч россиян. При этом за последние сутки проведено более 286,7 тысяч исследований на выявление коронавируса.
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