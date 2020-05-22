В Свердловской области количество зараженных COVID-19 превысило 3,4 тысячи человек
Сегодня, 13:45Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За последние сутки в Свердловской области было подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
Так, новые случаи подтверждены в 24 населенных пунктах региона, в том числе у жителей Нижнего Тагила.
Общее количество заболевших составляет 3443 человека.
Кроме того, 11 человек находятся в тяжелом состоянии, еще у 94-х состояние расценивается как средней тяжести.
За последние сутки из больниц по выздоровлению выписано еще 87 пациентов. Всего от инфекции в регионе выздоровели 1062 человека.
За минувшие сутки от коронавируса скончались еще два пациента. Всего в Свердловской области зарегистрировано 12 летальных случаев.
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