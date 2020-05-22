В Свердловской области количество зараженных COVID-19 превысило 3,4 тысячи человек

Так, новые случаи подтверждены в 24 населенных пунктах региона, в том числе у жителей Нижнего Тагила.

Общее количество заболевших составляет 3443 человека.

Кроме того, 11 человек находятся в тяжелом состоянии, еще у 94-х состояние расценивается как средней тяжести.

За последние сутки из больниц по выздоровлению выписано еще 87 пациентов. Всего от инфекции в регионе выздоровели 1062 человека.