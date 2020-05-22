В Свердловской области за последние сутки двое человек скончались от коронавируса
Сегодня, 14:22Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено еще два летальных исхода среди больных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности от инфекции скончались 12 человек.
Кроме того, подтвержден за сутки коронавирус еще у 135 человек. Общее количество больных составляет больше 3,4 тысяч человек.
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