За время пандемии коронавирусом заразились 257 свердловских врачей
Сегодня, 20:54Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области у 257 врачей подтвержден коронавирус. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
Козловских пояснил, что число заболевших врачей составляет 7,7% от общего количества инфицированных. Большую часть заболевших удалось выявить во время плановых осмотров. При этом у заболевших не было симптомов. Также Козловских сказал, что в случае выявления вируса у врача, его отстраняют от работы.
По состоянию на 6 мая число заболевших врачей в регионе составляло 124 человека.
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