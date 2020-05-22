За время пандемии коронавирусом заразились 257 свердловских врачей

Козловских пояснил, что число заболевших врачей составляет 7,7% от общего количества инфицированных. Большую часть заболевших удалось выявить во время плановых осмотров. При этом у заболевших не было симптомов. Также Козловских сказал, что в случае выявления вируса у врача, его отстраняют от работы.