Экстренная операция потребовалась мальчику из Алапаевска из-за игр на реке

Экстренная операция потребовалась мальчику из Алапаевска из-за игр на реке
Экстренная операция потребовалась мальчику из Алапаевска из-за игр на реке
Сегодня, 18:04Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Экстренную операцию на сердце провели врачи Алапаевска мальчику, который получил травму во время игр на реке.

По словам пострадавшего, они с друзьями бросались в друг друга палками возле реки. Одна из них угодила ему в область сердца, отмечается, что она была острой, пишет E1.

Состояние пострадавшего постепенно ухудшалось, сначала было принято решение доставить его на вертолете медицины катастроф в Екатеринбург, но возникли опасения, что пациент не переживет транспортировки. Врачам Алапаевска пришлось экстренно оперировать мальчика. В перикарде скопилась кровь, которая мешала органу функционировать. Медики её откачали, после чего разрешили перевозку ребенка в ОДКБ.

Напомним, 15 мая сообщалось, что в Нижнем Тагиле из окна выпал четырехлетний мальчик, в момент, когда мама отлучилась. Его доставили в городскую больницу, а затем увезли на медицинском вертолете. В полиции отметили, что семья является благополучной и положительно характеризуется по месту учебы старших детей.

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