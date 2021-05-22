Экстренное предупреждение из-за грозы и шквалистого ветра объявлено на Урале

Из-за грозы и шквалистого ветра экстренное предупреждение объявлено на территории всех муниципалитетов Свердловской области.

23 мая порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Всем муниципалитетам области МЧС рекомендует провести превентивные мероприятия. Наибольшая риск возникновения угрозы возможен в Ивдельском, Серовском, Североуральском, Краснотурьинском и Карпинском городских округах. Спасатели предупредили о возможных происшествиях на линиях газо- и водоснабжения. Из-за сильного ветра вероятны обрывы линий электропередач. Существует опасность обрушения слабоукрепленных конструкций, деревьев. Из аэропорта «Кольцово» могут быть задержаны вылеты рейсов. Напомним, 21 мая сообщалось, что в Свердловской области ожидаются дожди и жаркая погода. Дожди и жара ожидаются в Свердловской области

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