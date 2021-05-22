Экстренное предупреждение из-за грозы и шквалистого ветра объявлено на Урале

23 мая порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Всем муниципалитетам области МЧС рекомендует провести превентивные мероприятия. Наибольшая риск возникновения угрозы возможен в Ивдельском, Серовском, Североуральском, Краснотурьинском и Карпинском городских округах.
Спасатели предупредили о возможных происшествиях на линиях газо- и водоснабжения. Из-за сильного ветра вероятны обрывы линий электропередач. Существует опасность обрушения слабоукрепленных конструкций, деревьев.
Из аэропорта «Кольцово» могут быть задержаны вылеты рейсов.
Напомним, 21 мая сообщалось, что в Свердловской области ожидаются дожди и жаркая погода.