Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 мая

Во время текущих замеров, показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,6. Однако после 20-минутных замеров диоксида сeры, диоксида азота, синильной кислoты, формальдегида и серовoдорода остались на нулевом уровне. Замеры проводились при темпeратуре воздуха +27 градусов и юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду.