Свыше 3,2 тысячи свердловчан погибло от коронавирусной инфекции

Свыше 3,2 тысячи свердловчан погибло от коронавирусной инфекции
Свыше 3,2 тысячи свердловчан погибло от коронавирусной инфекции
Сегодня, 14:27Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Свыше 3,2 тысячи свердловчан погибло от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе выявлено 105 новых случаев COVID-19, скончались еще 10 пациентов.

105 случаев COVID-19 выявлен у свердловчан за минувшие сутки

Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 35. Кроме того, коронавирус зарегистрирован у жителей Алапаевского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Горноуральского городского округа, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Отмечается, что 269 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 130 из них находятся в реанимациии, а 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 8 709 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 653, Санкт-Петербурге — 833 и Московской области — 775. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 4 992 554 человек.

Более 82 тысяч свердловчан выписаны из больниц по выздоровлению

В Свердловской области с 21 по 22 мая из больниц выписано 107 человек, всего от коронавируса выздоровело 82 287 пациентов.

По стране за сутки из медучреждений выписано 9 345 человек. За все время от инфекции вылечилось 4 610 465 жителей страны.

Десять случаев смерти больных COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале за сутки

Всего от инфекции скончалось 3 324 свердловчанина.

В России общее число летальных случаев достигло 118 125 человек, из них 386 случаев зафиксировано за прошедшие сутки.

Свердловская областьздоровьеобществокоронавирус
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