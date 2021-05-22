Свыше 3,2 тысячи свердловчан погибло от коронавирусной инфекции

В России за сутки зафиксировано 8 709 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 653, Санкт-Петербурге — 833 и Московской области — 775. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 4 992 554 человек.