Свыше 3,2 тысячи свердловчан погибло от коронавирусной инфекции

Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 35. Кроме того, коронавирус зарегистрирован у жителей Алапаевского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Горноуральского городского округа, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Талицкого и Тугулымского городских округов.
Отмечается, что 269 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 130 из них находятся в реанимациии, а 89 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 8 709 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 653, Санкт-Петербурге — 833 и Московской области — 775. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 4 992 554 человек.
В Свердловской области с 21 по 22 мая из больниц выписано 107 человек, всего от коронавируса выздоровело 82 287 пациентов.
По стране за сутки из медучреждений выписано 9 345 человек. За все время от инфекции вылечилось 4 610 465 жителей страны.
Всего от инфекции скончалось 3 324 свердловчанина.
В России общее число летальных случаев достигло 118 125 человек, из них 386 случаев зафиксировано за прошедшие сутки.