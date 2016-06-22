Более 33 тонн экологически опасных отходов было обнаружено на территории пригородов Екатеринбурга

В Свердловскую природоохранную прокуратуру поступали многочисленные обращения граждан пригорода Екатеринбурга. Как выяснилось в ходе проверки, «Водоканал» разместил на территории пос. Рудный и пригородах Екатеринбурга более 33 тонн экологически опасных отходов.

Установлено, что «Водоканал» заключал договоры об оказании услуг с организациями, которые не имели своих объектов для утилизации и захоронения отходов, поэтому размещали их в карьерах, на поверхности почвы вблизи леса.

Несанкционированное размещение отходов вблизи районов проживания людей создало угрозу здоровью населения и состоянию окружающей среды. Исследования показали превышение норм по микробиологическим показателям. Прокурорская проверка обнаружила, что предприятие занижало объективную опасность этих отходов.

В связи с результатами, полученными в ходе проверки, в отношении предприятия «Водоканал» и его технического директора возбуждены административные дела – за сокрытие или искажение экологической информации. Также возбуждено уголовное дело, которое еще будет расследоваться, – за производство, транспортировку и захоронение запрещенных отходов, угрожающих здоровью человека и окружающей среде.

В настоящее время результаты проверки и рассмотрение возбужденных дел находится на контроле прокуратуры.