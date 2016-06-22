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Нижнетагильский «Водоканал-НТ» оштрафован на 20 000 рублей за несоответствие воды в Тагилстроевском районе требованиям СанПиН
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Нижнетагильский «Водоканал-НТ» оштрафован на 20 000 рублей за несоответствие воды в Тагилстроевском районе требованиям СанПиН

22 июня 2016, 16:30Здоровье и экологияМарина
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