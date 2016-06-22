Нижнетагильский «Водоканал-НТ» оштрафован на 20 000 рублей за несоответствие воды в Тагилстроевском районе требованиям СанПиН

В начале ноября 2015 года житель дома №58 на улице Металлургов пожаловался в Роспотребнадзор на качество холодной воды из-под крана. Вода была рыжеватого оттенка и имела неприятный запах. После его обращения сотрудники проверяющей организации взяли пробы воды на проверку.

Как стало известно из материалов суда, в результате испытаний было обнаружено, что пробы не соответствовали установленным нормативам. Цветность воды составляла 62,0+6 градуса, при норме 20 градусов; содержание железа также превысило норму: 0,73+0,18 мг/дм³ при допустимом 0,3 мг/дм³. Превышение допустимых показателей является нарушением требований, предъявляемых к качеству питьевой воды.

После проведенного административного расследования 29 декабря 2015 года в отношении Нижнетагильского «Водоканала-НТ» был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.5 КоАП РФ. Роспотребнадзор выдал Водоканалу предписание, в котором требовал устранить обнаруженные нарушения санитарных требований: обеспечить соответствующее установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям качество воды. Устранить замечания нужно было до 1 марта 2016 года. За нарушение по указанной статье Тагилстроевский суд 17 февраля 2016 года выписал ООО «Водоканал-НТ» штраф в размере 20 000 рублей.

«Водоканал-НТ» обратился в суд с целью признать предписание Роспотребнадзора недействительным. Водоснабжающая организация мотивировала это тем, что у них нет возможности обеспечить требуемое качество воды до тех пор, пока Администрация Нижнего Тагила не построит водоочистные сооружения на Верхне-Выйском гидроузле. А потому в установленный Роспотребнадзором срок – 1 марта 2016 года – исполнить предписание, по мнению Водоканала, было невозможно. «Водоканал-НТ» также сослался на то, что Ленинский суд решением от 1 марта 2016 года обязал Администрацию Нижнего Тагила до 1 июля 2016 года обеспечить необходимые условия водоснабжающей организации для подачи питьевой воды согласно установленным требованиям.

Верхне-Выйский гидроузел эксплуатируется с 1946 года. Уточним, «Водоканал-НТ» арендует гидроузел с 2007 года. По договору организация должна делать капитальный и текущий ремонт арендованного объекта, однако реконструкция и строительство гидроузла не входит в обязанности Водоканала.

Тем не менее, ресурсоснабжающая организация, коей является «Водоканал-НТ», обязана обеспечивать соответствующее качество воды из-под крана. Для чего, согласно Уставу, водоснабжающая компания должна разрабатывать и применять технологии для ремонта и содержания объектов водопровода.

Факт несоответствия питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 был зарегистрирован, «Водоканал-НТ» его не оспаривал. Таким образом, Роспотребнадзор имел все основания выдать предписание об устранении нарушений. Суд уточнил, что заключенный Администрацией города контракт по реконструкции Верхне-Выйского гидроузла не освобождает Нижнетагильский «Водоканал-НТ» от обязательств по обеспечению тагильчан чистой питьевой водой. Просьбу учесть трудность исполнения устранения замечаний суд отклонил, но перенес срок исполнения предписания до 1 июля 2016 года. Решение суда может быть оспорено в течение месяца в установленном порядке.

Следует отметить, Верхне-Выйское водохранилище обеспечивает водой Ленинский и Тагилстроевский районы города (кроме ГГМ). Вода из него в настоящее время подается по водопроводу через гидроузловую насосную станцию без очистки, её лишь обеззараживают.

На вопрос TagilCity.ru по какой причине имеются отклонения показателей воды от санитарных норм в Водоканале ответили:

На Верхне-Выйском гидроузле водоочистные сооружения отсутствуют, вода в город подается только после обработки хлорсодержащими дезинфектантами. В связи с этим, ее качество напрямую зависит от состава воды Верхне-Выйского водохранилища. В последние годы мы наблюдаем ухудшение исходного качества воды в водохранилище по следующим ингредиентам: цветность, мутность, перманганатная окисляемость, содержание железа и марганца.

Необходимо сказать, что питьевая вода, подаваемая с Верхне-Выйского гидроузла в распределительную сеть, безопасна в эпидемиологическом отношении, санитарно-гигиенические показатели: микробиологические, паразитологические, вирусологические - соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для достижения качества воды по показателям до соответствия санитарно-гигиеническим нормативам, необходимо строительство водоочистных сооружений на Верхне-Выйском гидроузле.

Напомним, в сентябре 2015 года Администрация Нижнего Тагила заключила соглашение с венгерской компанией о долгосрочном проекте по реконструкции и строительству водоочистных сооружений.