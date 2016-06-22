Удар молнии вывел из строя 5 подстанций Екатеринбурга: жители города остались без воды
22 июня 2016, 17:55Здоровье и экология
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21 июня молния вывела из строя электроподстанцию в Верх-Исетском районе, что послужило причиной остановки насосов, отвечающих за бесперебойную подачу воды. На данный момент работы по устранению последствий ЧП устранены, подача воды восстановлена, рассказали в пресс-службе «Водоканала» изданию NDNews.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 21 июня в Екатеринбурге прошла гроза, во время которой произошел удар молнией в объект электроподстанции. Нарушилась подача электроэнергии на предприятие «Водоканал», и люди остались без воды. Для устранения неисправности специалистам «Водоканала» предстояло выпустить воздух из труб во избежание их разрыва от образования «воздушных подушек».
Из-за случившегося ЧП работа проходила в усиленном режиме. Наполнение систем водоснабжения началось в 20:30, а закончилось в 1:30, когда была восстановлена работа всей системы в Екатеринбурге.
В настоящее время система водоснабжения города функционирует в штатном режиме. Продолжаются профилактические работы на объектах, проводятся проверки на аварийно-опасных участках.
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