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Удар молнии вывел из строя 5 подстанций Екатеринбурга: жители города остались без воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Удар молнии вывел из строя 5 подстанций Екатеринбурга: жители города остались без воды

22 июня 2016, 17:55Здоровье и экология
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