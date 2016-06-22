Удар молнии вывел из строя 5 подстанций Екатеринбурга: жители города остались без воды

Вечером 21 июня в Екатеринбурге прошла гроза, во время которой произошел удар молнией в объект электроподстанции. Нарушилась подача электроэнергии на предприятие «Водоканал», и люди остались без воды. Для устранения неисправности специалистам «Водоканала» предстояло выпустить воздух из труб во избежание их разрыва от образования «воздушных подушек».