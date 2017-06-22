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3 человека умерли в Нижнем Тагиле от пневмонии за 2 недели: эпидемия или не справляется минздрав? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3 человека умерли в Нижнем Тагиле от пневмонии за 2 недели: эпидемия или не справляется минздрав? (ФОТО)

22 июня 2017, 16:45Здоровье и экологияПавел Щербина
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