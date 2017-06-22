Аномально жаркая и пожароопасная неделя июня ожидается в Свердловской области

По итогам такого прогноза, МЧС обратило внимание властей трёх регионов - Уральского, Сибирского и Дальневосточного - на усиленное обеспечение пожарной безопасности. Так, они рекомендуют не отменять режим повышенной пожароопасности, а также провести ряд мер по профилактике рисков возгорания, в частности, в лесах. В этом году от лесных пожаров пострадало около 13 гектаров леса.