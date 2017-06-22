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Пенсионеры и ветераны Нижнего Тагила пожаловались на работу поликлиник министру здравоохранения
Сюжеты:
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Пенсионеры и ветераны Нижнего Тагила пожаловались на работу поликлиник министру здравоохранения

22 июня 2017, 16:45Здоровье и экологияИрина Анисимова
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