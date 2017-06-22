Пенсионеры и ветераны Нижнего Тагила пожаловались на работу поликлиник министру здравоохранения

Во многих поликлиниках города отменена диагностика, которую можно было проходить ранее. Например, при диспансеризации отменено УЗИ и теперь эта процедура платная. Пенсионерам это не всегда по карману. Направление к узким специалистам идет по талонам. Ожидание талона к гастроэнтерологу может длится 1, 2, а то и 3 месяца. Затем специалист направляет на обследование - это опять талон. После обследования- снова талон к этому специалисту. В итоге, времени на подобную «экскурсию» уходит до 5 месяцев. Возможность предупреждения и выявления на ранней стадии заболеваний, в том числе и онкологии, зачастую упускается из-за длительного процесса получения талонов на прием к специалистам.