Прокуратура обязала больницу в Ирбите обеспечивать пациентов бахилами

Установлено: больница осуществляет законную деятельность по оказанию медицинских услуг, что подтверждено соответствующей лицензией. При этом, медучреждение, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, должно было обеспечить пациентов бесплатными бахилами. Однако фактически пациентам приходилось покупать их самим.