Прокуратура обязала больницу в Ирбите обеспечивать пациентов бахилами
22 июня 2017, 10:05Здоровье и экология
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Прокуратура Ирбита провела проверку в городской больнице на предмет соблюдения законодательства о здравоохранении.
Установлено: больница осуществляет законную деятельность по оказанию медицинских услуг, что подтверждено соответствующей лицензией. При этом, медучреждение, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, должно было обеспечить пациентов бесплатными бахилами. Однако фактически пациентам приходилось покупать их самим.
Прокуратура через суд обязала больницу обеспечить бахилами всех обратившихся за медпомощью.
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