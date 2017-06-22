Расследование смерти молодого диджея из Нижнего Тагила под личным контролем министра здравоохранения Свердловской области (ФОТО)
Качество лечения и обстоятельства смерти молодого DJ из Нижнего Тагила будут разбираться на уровне Министерства здравоохранения Свердловской области, заверил министр.
Родные и близкие Павла Покаляева продолжают разбираться в причинах скоропостижной смерти этого молодого DJ, шокировавшей всех ценителей клубной культуры Нижнего Тагила.
21 июня сестра Павла рассказала о произошедшей трагедии министру здравоохранения Свердловской области на личном приёме граждан.
У меня умер младший брат. 28 мая у него поднялась температура до 39,5. В понедельник он не пошёл на работу, вызвал врача. Врач пришла, провела осмотр, поставила диагноз - ОРЗ. В ночь на 1 июня ему стало совсем плохо, его увезли на скорой в больницу, где он умер. Оказалось, что у него пневмония. Как так получилось? Почему лечили от одного, оказалось другое? Кроме того, нам до сих пор не дают никаких документов, у нас нет никаких результатов, ни вскрытия, ничего! -- обратилась Мария к министру здравоохранения Свердловской области.
Фото: обращение к министру от близких Павла Покаляева, 21 июня, 2017 г.
Представитель городской больницы №1, в которой проходил лечение и скончался Павел, сообщил, что пока невозможно предоставить требуемые документы:
К оговоренному времени всё будет подготовлено, пока исследования продолжаются.
Министр здравоохранения Свердловской области подтвердил, что разбор ситуации обязательно будет проведён, но только после получения всех результатов.
Разбор ситуации будет произведён. Такие разборы проводятся в обязательном порядке. Но сначала нужно дождаться всех заключений с окончательным диагнозом отметил Игорь Трофимов.
© Павел Щербина, TagilCity.ru