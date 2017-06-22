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Расследование смерти молодого диджея из Нижнего Тагила под личным контролем министра здравоохранения Свердловской области (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Расследование смерти молодого диджея из Нижнего Тагила под личным контролем министра здравоохранения Свердловской области (ФОТО)

22 июня 2017, 12:05Здоровье и экологияПавел Щербина
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