Расследование смерти молодого диджея из Нижнего Тагила под личным контролем министра здравоохранения Свердловской области (ФОТО)

У меня умер младший брат. 28 мая у него поднялась температура до 39,5. В понедельник он не пошёл на работу, вызвал врача. Врач пришла, провела осмотр, поставила диагноз - ОРЗ. В ночь на 1 июня ему стало совсем плохо, его увезли на скорой в больницу, где он умер. Оказалось, что у него пневмония. Как так получилось? Почему лечили от одного, оказалось другое? Кроме того, нам до сих пор не дают никаких документов, у нас нет никаких результатов, ни вскрытия, ничего! -- обратилась Мария к министру здравоохранения Свердловской области.