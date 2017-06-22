Туберкулез обнаружили у ученицы начальных классов в школе Екатеринбурга
22 июня 2017, 09:10Здоровье и экология
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В Екатеринбурге у школьницы обнаружен туберкулез. Школьный медработник не смог вовремя диагностировать болезнь.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, у ученицы начальных классов был обнаружен туберкулез. Родители других детей намерены обратится в прокуратуру, так как школьный медик не смогла вовремя диагностировать заболевание.
При этом стоит заметить, что у ребенка была положительная реакция на пробу Манту. Однако ее родители также не проявили беспокойства.
В школе пояснили, что в учреждении приняты все меры предосторожности, проведена обработка помещений, девочка в школе проучилась всего две недели. Семья приехала в Россию из ближнего зарубежья. После пробы на туберкулез ребенок был направлен к фтизиатру. Сейчас все учащиеся данной школы проходят обследование.
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