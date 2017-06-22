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Туберкулез обнаружили у ученицы начальных классов в школе Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Туберкулез обнаружили у ученицы начальных классов в школе Екатеринбурга

22 июня 2017, 09:10Здоровье и экология
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