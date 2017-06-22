Жители Северного поселка в Нижнем Тагиле страдают из-за отсутствия полноценной поликлиники в районе

Общественный деятель сетовала на отсутствие узких специалистов и кадровый голод в больнице. Особые сложности такая ситуация вызывает, по мнению представителя, у молодых матерей и пожилых людей. Чтобы попасть на прием, например, к стоматологу жители района обращаются в поликлинику на Вагонке.

И в жару и в холод люди вынуждены добираться практически за 15 километров, чтобы записаться и попасть на прием. Еще несколько лет назад такой проблемы не возникало. Штат поликлиники был укомплектован отметила представитель совета ветеранов.

На встрече было отмечено, что вопрос медперсонала актуален для многих учреждений здравоохранения в Нижнем Тагиле. Его решение, как подытожил выступление Игорь Трофимов, в привлечении выпускников медицинских ВУЗов на работу в Нижний Тагил.