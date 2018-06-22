Несколько птицефабрик Пензенской области закрыты на карантин по птичьему гриппу
22 июня, 15:10Здоровье и экология
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21 июня 2018 года губернатор Пензенской области обязал правительство ввести карантин по причине птичьего гриппа на нескольких частных подворьях и двух крупнейших фабриках-производителях мяса птицы.
Карантин на территории предприятий области продлится 21 день. На время этого периода запрещен доступ на объекты постороннего транспорта и посторонних лиц, вывоз яиц и других продуктов птицеводства, продажа продукции.
Угрожаемая зона распространяется на 5 км в глубину от границы зараженных пунктов.
На глубине 10 км от границ неблагополучных объектов будет установлена зона наблюдения.
Руководство группы, в которую входит одна из птицефабрик, сообщает, что очаг заболевания локализован и уничтожен.
Одна из компания оценивает ущерб из-за вспышки птичьего гриппа на 100 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».
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