В Свердловской области с 21 по 25 июня объявлено предупреждение о смоге
Сегодня, 22:25Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Уральский Гидрометцентр предупреждает о том, что с 21 по 25 июня на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Предупреждение о НМУ действует с 20:00 21 июня по 20:00 25 июня. Погода в эти дни будет способствовать скоплению вредных примесей в атмосфере.
Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что начало лета в Свердловской области в этом году «является оптимистичным». В ближайшие дни в регионе ожидается потепление, в выходные синоптики обещают +19…+25 градусов, возможны дожди.
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