В Свердловской области с 21 по 25 июня объявлено предупреждение о смоге

Предупреждение о НМУ действует с 20:00 21 июня по 20:00 25 июня. Погода в эти дни будет способствовать скоплению вредных примесей в атмосфере.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что начало лета в Свердловской области в этом году «является оптимистичным». В ближайшие дни в регионе ожидается потепление, в выходные синоптики обещают +19…+25 градусов, возможны дожди.