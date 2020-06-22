78% скончавшихся от коронавируса свердловчан — люди старше 70 лет
Сегодня, 18:49Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области 78% умерших от коронавируса — это люди в возрасте старше 70 лет. Об этом рассказала начальник Свердловского областного патологоанатомического бюро Юлия Игумнова, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Игумановой, среди скончавшихся от коронавируса нет свердловчан в возрасте младше 30 лет, 48% — люди старше 70 лет, а старше 80 лет — 30% умерших.
Кроме того, у половины людей старше 70 лет были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет, ожирение, астма. Среди умерших отмечается одинаковое количество мужчин и женщин, также у 60% всех скончавшихся были тяжелые заболевания.
Ранее статистические данные о возрасте умерших от коронавируса в Свердловской области не сообщались. В оперштабе это объяснили сохранением врачебной тайны. На сегодняшний день в регионе зафиксирован 71 летальный случай от COVID-19.
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