По словам Игумановой, среди скончавшихся от коронавируса нет свердловчан в возрасте младше 30 лет, 48% — люди старше 70 лет, а старше 80 лет — 30% умерших.

Кроме того, у половины людей старше 70 лет были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет, ожирение, астма. Среди умерших отмечается одинаковое количество мужчин и женщин, также у 60% всех скончавшихся были тяжелые заболевания.