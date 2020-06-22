Главный невролог Урала будет работать над развитием телемедицины в России

Врач утверждает, что одним из важнейших шагов на дальнейшем пути в развитии телемедицины является создание телеконсультируемых сосудистых отделений в малонаселенных и отдаленных территориях, откуда затруднительно в нужный срок доставить пациента в ближайшее первичное сосудистое отделение, в котором оказывается помощь при инсультах.