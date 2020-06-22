Главный невролог Урала будет работать над развитием телемедицины в России
Сегодня, 12:26Здоровье и экологияФото: Официальный портал СОКБ № 1
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Главного невролога Свердловской области Андрея Алашеева, являющегося заведующим неврологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1, избрали главой Комитета по телемедицине Европейской ассоциации по борьбе с инсультом, сообщается на официальном портале СОКБ № 1.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Екатеринбург
Минздрав России ключил Алашеева в состав рабочей группы по разработке нового порядка оказания помощи больным с нарушением мозгового кровообращения.
Врач утверждает, что одним из важнейших шагов на дальнейшем пути в развитии телемедицины является создание телеконсультируемых сосудистых отделений в малонаселенных и отдаленных территориях, откуда затруднительно в нужный срок доставить пациента в ближайшее первичное сосудистое отделение, в котором оказывается помощь при инсультах.
Одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение» является повышение доступности качественной медицинской помощи для населения в отдаленных местностях.
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