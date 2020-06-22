Роспотребнадзор назвал дату бесплатного тестирования свердловчан на коронавирус
Сегодня, 15:44Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Как сообщает «Областная газета» со ссылкой на Роспотребнадзор, в ведомстве назвали дату бесплатного тестирования жителей Свердловской области на антитела к COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Лабораторные исследования начнутся с 23 июня. В тестировании могут принять участие все жители региона, любого возраста вне зависимости от того переболели они коронавирусом или нет.
Для участия в тестировании гражданам необходимо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора. После анализирования данных, методом случайной выборки определят граждан, подлежащих обследованию. Граждан, прошедших отбор пригласят по телефону.
Данное исследование организовано с целью выяснения и изучения состояния коллективного иммунитета.
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