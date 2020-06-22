В Нижнем Тагиле количество случаев заражения COVID-19 превысило 460 человек
Сегодня, 14:09Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Согласно данным оперативного штаба региона, в Нижнем Тагиле за последние сутки диагностировали еще девять новых случаев заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Общее число инфицированных COVID-19 в городе на сегодняшний день составляет 465 человек.
Общее число заболевших по области составляет 11 129 человек, в том числе 197 за последние сутки. Вылечено всего 5 566 тысяч пациентов, за сутки — 70 пациентов.
Летальных случаев — 71, за сутки скончался один пациент.
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