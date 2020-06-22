В Нижнем Тагиле количество случаев заражения COVID-19 превысило 460 человек

Общее число инфицированных COVID-19 в городе на сегодняшний день составляет 465 человек.

Общее число заболевших по области составляет 11 129 человек, в том числе 197 за последние сутки. Вылечено всего 5 566 тысяч пациентов, за сутки — 70 пациентов.