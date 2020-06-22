В России число заболевших коронавирусом достигло почти 600 тысяч человек

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 592 280 случаев заболевания во всех регионах.

Число выписанных по выздоровлению пациентов за сутки составило 4 705 человек, большая часть из которых по Москве — 1 238. В целом за весь период количество выздоровевших составило 344 416 пациентов.

За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев. За весь период пандемии от коронавируса скончались 8 206 человек.

Согласно данным Роспотребнадзора, на текущий день проведено более 17 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. За последние сутки проведены 291 тысяча тестов на коронавирус.