В России число заболевших коронавирусом достигло почти 600 тысяч человек
Сегодня, 13:26Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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За последние сутки в Российской Федерации зафиксировано 7 600 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 592 280 случаев заболевания во всех регионах.
Число выписанных по выздоровлению пациентов за сутки составило 4 705 человек, большая часть из которых по Москве — 1 238. В целом за весь период количество выздоровевших составило 344 416 пациентов.
За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев. За весь период пандемии от коронавируса скончались 8 206 человек.
Согласно данным Роспотребнадзора, на текущий день проведено более 17 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. За последние сутки проведены 291 тысяча тестов на коронавирус.
Под врачебным наблюдением остается 312 тысяч заболевших.
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