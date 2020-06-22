В Свердловской области еще один пациент скончался от коронавируса

Всего в области нарастающим итогом зафиксирован 71 летальный случай от коронавируса.

В целом по области зарегистрировано 11 129 случаев заражения, из которых рекордно низкое число за сутки сначала текущего месяца — 197.

Вылечено всего 5 566 тысяч пациентов, 70 из которых за последние сутки.