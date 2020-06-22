В Свердловской области еще один пациент скончался от коронавируса
Сегодня, 13:50Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Свердловской области от коронавирусной инфекции скончался еще один житель региона.
Сюжеты: Коронавирус
Всего в области нарастающим итогом зафиксирован 71 летальный случай от коронавируса.
В целом по области зарегистрировано 11 129 случаев заражения, из которых рекордно низкое число за сутки сначала текущего месяца — 197.
Вылечено всего 5 566 тысяч пациентов, 70 из которых за последние сутки.
Напомним, в области продолжает действовать режим самоизоляции, а также масочный режим.
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