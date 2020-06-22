В Свердловской области подтверждено меньше 200 случаев заражения COVID-19 за сутки
Сегодня, 13:49Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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В Свердловской области сначала июня выявлено самое низкое количество заболевших COVID-19 за сутки — 197 новых случаев, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Коронавирус диагностировали у жителей Екатеринбурга (число заболевших за сутки 133), Алапаевска, Артемовского городского округа, Березовского, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Ревды, Ирбита, Камышлова, Нижнесергинского района, Североуральского, Серовского и Сысертского городских округов.
Нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 11129 случаев коронавирусной инфекции.
Тяжелое состояние наблюдается у 119 пациентов, 47 из которых находятся на ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 647 заболевших.
По выздоровлению за сутки выписано 70 человек. Всего уральскими врачами спасено и вылечено 5 566 пациентов.
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