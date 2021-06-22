Доверие, ЗОЖ и опасные симптомы: педиатр о работе с юными тагильчанами и родителями

Доверие, ЗОЖ и опасные симптомы: педиатр о работе с юными тагильчанами и родителями
Доверие, ЗОЖ и опасные симптомы: педиатр о работе с юными тагильчанами и родителями
Сегодня, 14:18Здоровье и экологияАзиз КеримовФото: TagilCity.ru
Всероссийский день медика отмечается 20 июня. Одним из самых важных врачей в жизни человека является педиатр — именно с этим специалистом пациент знакомится еще при рождении и после общается до достижения совершеннолетия. Педиатр Детской городской больницы Юлия Стипник рассказала TagilCity о работе с юными тагильчанами

Как это — быть педиатром?

Юлия Стипник — врач педиатр Детской городской больницы в Нижнем Тагиле. В медучреждении специалист работает на протяжении трех лет. По словам педиатра, с выбором профессии определиться было несложно: еще в восьмом классе Юлия решила, что хочет лечить детей.

Мне нравится работа с детьми, с ними всегда интересно, мне очень повезло с коллективом в больнице. Я люблю сам процесс работы, от момента диагностирования заболевания до момента выздоровления пациента,поделилась с TagilCity.ru Юлия Стипник.

Основной трудностью работы педиатра Юлия Стипник считает диагностику: в силу юного возраста пациенты зачастую не могут объяснить, что и как у них болит. Зачастую заболевания типичные, но в работе детского врача встречаются и уникальные случаи, когда поступают пациенты с редкими заболеваниями. Именно поэтому работа педиатра наполовину состоит из общения с родителем пациента.

О доверии и ипохондрии

Найти общий язык с родителями пациентов получается не всегда, но дети наблюдаются у врача с самого рождения и на протяжении длинного периода времени, за который между ними складываются доверительные отношения.

Важным человеком для пациента является и медсестра: именно сработавшийся тандем педиатра и медицинской сестры помогает эффективно работать с детьми и их родителями.

Фото:tagilcity.ru

Кстати, далеко не всегда педиатр оказывает только медицинскую помощь ребенку. Часто требуется и психологическая поддержка родителям. Молодой специалист признается, что родители пациентов иногда страдают ипохондрией.

Грань между ипохондрией и реальным заболеванием очень тонкая. Ей страдают родители, когда пытаются искать заболевания в интернете и самостоятельно лечить и диагностировать, анализы сдавать по поводу и без. Этим страдают не многие, но они встречаются, такие часто приходят на прием, мы на них сразу обращаем внимание.

В таких случаях нужна психологическая поддержка родителям, а не педиатрическая детям, считает Юлия Стипник.

Курс на ЗОЖ

Всего в ДГБ Нижнего Тагила числится около 72 тысяч детей на 76 педиатрических участках. Чтобы реже обращаться к медикаментам, педиатр Детской городской больницы Нижнего Тагила рекомендует пациентам и родителям вести здоровый образ жизни, заниматься закаливанием.

Я очень положительно отношусь к здоровому образу жизни, считаю, что родители детей должны отдавать в спорт, необязательно в профессиональный, допустима и физкультура. Также рекомендую правильное питание, режим дня, закаливание, лечиться нужно не таблетками, а образом жизни, многие заболевания можно профилактировать,рассказала Юлия Стипник.

Присутствие в жизни ребенка спорта также положительно скажется на его самочувствии. Юлия уверена, что это не обязательно должны быть профессиональные изнуряющие тренировки, а также педиатр подает пример семьям, сама занимаясь активностями на свежем воздухе.

Я очень люблю велоспорт, летом езжу на работу и по вызовам на велосипеде,заявила педиатр.

Фото:Юлия Стипник

Также врач-педиатр Юлия Стипник напомнила родителям, в каких случаях необходимо срочно обращаться к врачу или вызывать скорую помощь и при каких симптомах у ребенка не нужно заниматься самолечением:

Самолечением лучше не заниматься вообще, а выделить я могу ряд симптомов, которые срочно требуют медицинского вмешательства. Например, вялое состояние ребенка, температура 40° и выше, судороги, посинение губ и кожи. Обращаться за медицинской помощью нужно при появлении сыпи на коже, которая выглядит, как синяк и не бледнеет при прикосновении. Также к таким симптомам можно отнести затруднение дыхания, многократную рвоту и сильную головную боль,сообщил педиатр Детской городской больницы.

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