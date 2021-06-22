Доверие, ЗОЖ и опасные симптомы: педиатр о работе с юными тагильчанами и родителями

Грань между ипохондрией и реальным заболеванием очень тонкая. Ей страдают родители, когда пытаются искать заболевания в интернете и самостоятельно лечить и диагностировать, анализы сдавать по поводу и без. Этим страдают не многие, но они встречаются, такие часто приходят на прием, мы на них сразу обращаем внимание.