Доверие, ЗОЖ и опасные симптомы: педиатр о работе с юными тагильчанами и родителями

Юлия Стипник — врач педиатр Детской городской больницы в Нижнем Тагиле. В медучреждении специалист работает на протяжении трех лет. По словам педиатра, с выбором профессии определиться было несложно: еще в восьмом классе Юлия решила, что хочет лечить детей.
Мне нравится работа с детьми, с ними всегда интересно, мне очень повезло с коллективом в больнице. Я люблю сам процесс работы, от момента диагностирования заболевания до момента выздоровления пациента,поделилась с TagilCity.ru Юлия Стипник.
Основной трудностью работы педиатра Юлия Стипник считает диагностику: в силу юного возраста пациенты зачастую не могут объяснить, что и как у них болит. Зачастую заболевания типичные, но в работе детского врача встречаются и уникальные случаи, когда поступают пациенты с редкими заболеваниями. Именно поэтому работа педиатра наполовину состоит из общения с родителем пациента.
Найти общий язык с родителями пациентов получается не всегда, но дети наблюдаются у врача с самого рождения и на протяжении длинного периода времени, за который между ними складываются доверительные отношения.
Важным человеком для пациента является и медсестра: именно сработавшийся тандем педиатра и медицинской сестры помогает эффективно работать с детьми и их родителями.
Кстати, далеко не всегда педиатр оказывает только медицинскую помощь ребенку. Часто требуется и психологическая поддержка родителям. Молодой специалист признается, что родители пациентов иногда страдают ипохондрией.
Грань между ипохондрией и реальным заболеванием очень тонкая. Ей страдают родители, когда пытаются искать заболевания в интернете и самостоятельно лечить и диагностировать, анализы сдавать по поводу и без. Этим страдают не многие, но они встречаются, такие часто приходят на прием, мы на них сразу обращаем внимание.
В таких случаях нужна психологическая поддержка родителям, а не педиатрическая детям, считает Юлия Стипник.
Всего в ДГБ Нижнего Тагила числится около 72 тысяч детей на 76 педиатрических участках. Чтобы реже обращаться к медикаментам, педиатр Детской городской больницы Нижнего Тагила рекомендует пациентам и родителям вести здоровый образ жизни, заниматься закаливанием.
Я очень положительно отношусь к здоровому образу жизни, считаю, что родители детей должны отдавать в спорт, необязательно в профессиональный, допустима и физкультура. Также рекомендую правильное питание, режим дня, закаливание, лечиться нужно не таблетками, а образом жизни, многие заболевания можно профилактировать,рассказала Юлия Стипник.
Присутствие в жизни ребенка спорта также положительно скажется на его самочувствии. Юлия уверена, что это не обязательно должны быть профессиональные изнуряющие тренировки, а также педиатр подает пример семьям, сама занимаясь активностями на свежем воздухе.
Я очень люблю велоспорт, летом езжу на работу и по вызовам на велосипеде,заявила педиатр.
Также врач-педиатр Юлия Стипник напомнила родителям, в каких случаях необходимо срочно обращаться к врачу или вызывать скорую помощь и при каких симптомах у ребенка не нужно заниматься самолечением:
Самолечением лучше не заниматься вообще, а выделить я могу ряд симптомов, которые срочно требуют медицинского вмешательства. Например, вялое состояние ребенка, температура 40° и выше, судороги, посинение губ и кожи. Обращаться за медицинской помощью нужно при появлении сыпи на коже, которая выглядит, как синяк и не бледнеет при прикосновении. Также к таким симптомам можно отнести затруднение дыхания, многократную рвоту и сильную головную боль,сообщил педиатр Детской городской больницы.