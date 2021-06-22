Евгений Куйвашев рассказал об обязательной вакцинации

В последнее время темпы вакцинации по области возросли, сообщил Евгений Куйвашев 22 июня. Население все больше начинает осознавать опасность нового штамма коронавируса, считает он. За текущие сутки вакцинацию прошли более 10 тысяч человек.
Через две-три недели нашу область накроет третья волна коронавируса. В Москве и Санкт Петербурге она уже бушует. Вопрос о принудительной вакцинации всего населения пока не рассматривается,заявил Евгений Куйвашев.
Массовая вакцинация населения пока не рассматривается. По мере утверждения плана поставок вакцин, будет приниматься решение об обязательной вакцинации отдельных категорий отраслей, сообщил Евгений Куйвашев.
Напомним, TagilCity.ru разбиралось, какие ограничения уже введены, и какие планируются в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, в том числе и в Свердловской области.