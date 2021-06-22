Евгений Куйвашев рассказал об обязательной вакцинации

Евгений Куйвашев рассказал об обязательной вакцинации
Евгений Куйвашев рассказал об обязательной вакцинации
Сегодня, 18:36Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Будет ли вакцинация обязательной, рассказал на брифинге, посвященному текущей эпидобстановке и итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В последнее время темпы вакцинации по области возросли, сообщил Евгений Куйвашев 22 июня. Население все больше начинает осознавать опасность нового штамма коронавируса, считает он. За текущие сутки вакцинацию прошли более 10 тысяч человек.

Через две-три недели нашу область накроет третья волна коронавируса. В Москве и Санкт Петербурге она уже бушует. Вопрос о принудительной вакцинации всего населения пока не рассматривается,заявил Евгений Куйвашев.

Массовая вакцинация населения пока не рассматривается. По мере утверждения плана поставок вакцин, будет приниматься решение об обязательной вакцинации отдельных категорий отраслей, сообщил Евгений Куйвашев.

Напомним, TagilCity.ru разбиралось, какие ограничения уже введены, и какие планируются в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, в том числе и в Свердловской области.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьограничениявакцинациякоронавируспандемия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы